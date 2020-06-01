Від учора в Італії зафіксували 178 нових випадків зараження – це найнижчий показник з 26 лютого. По 50 нових випадків зареєстрували в Ломбардії та Лігурії.

21 лютого в Італії зареєстрували перший випадок зараження коронавірусом, після чого на наявність інфекції протестували близько 2,5 мільйонів людей. Про ситуацію з коронавірусом в країні повідомляє Департамент цивільного захисту Італії.

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Станом на 1 червня, в Італії зареєстрували 233 197 випадків зараження коронавірусом. З них 41 367 залишаються активними, адже 158 355 пацієнтів вже подолали хворобу.

В повідомлення зазначаються, що 84% з тих людей, що нині хворіють, – мають легкий перебіг хвороби або не мають жодних симптомів взагалі.

На жаль, 33 475 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою. За минулу добу в країні зареєстрували 60 нових летальних випадків.

Найбільші осередки коронавірусу в Італії станом на 1 червня: