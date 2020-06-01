Со вчерашнего дня в Италии зафиксировали 178 новых случаев заражения – это самый низкий показатель с 26 февраля. По 50 новых случаев зарегистрировали в Ломбардии и Лигурии.

21 февраля в Италии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом, после чего на наличие инфекции протестировали около 2,5 миллионов человек. О ситуации с коронавируса в стране сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

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По состоянию на 1 июня, в Италии зарегистрировали 233 197 случаев заражения коронавирусом. Из них 41 367 остаются активными, а 158 355 пациентов уже одолели болезнь.

В сообщение указывается, что у 84% из тех людей, кто сейчас болеет, – легкое течение болезни или не нет никаких симптомов вообще.

К сожалению, 33 475 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 60 новых летальных случаев.

Наибольшие очаги коронавируса в Италии по состоянию на 1 июня: