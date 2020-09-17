Італійська фірма Menarini Diagnostics розробила надшвидкий тест на коронавірусну інфекцію, який може показувати результат лише за 12 хвилин.

Про це повідомляє видання ANSA.

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Крім того, новаторська нова система тестування здатна визначити наявність антитіл до COVID-19 у пацієнта.

За допомогою тесту лікарі зможуть швидко визначити найбільш заразних пацієнтів – всього за 12 хвилин.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі представили тест на коронавірус, який може виявити коронавірус за 10 секунд. На сьогодні ізраїльська сторона веде переговори з Міністерством охорони здоров'я України про впровадження цієї технології в Україні.



Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 канал