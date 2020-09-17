Итальянская фирма Menarini Diagnostics разработала сверхбыстрый тест на коронавирусную инфекцию, который может показывать результат всего за 12 минут.

Об этом сообщает издание ANSA.

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Кроме того, новаторская система тестирования способна определить наличие антител к COVID-19 у пациента.

С помощью теста врачи смогут быстро определить наиболее заразных пациентов – всего за 12 минут.

Напомним, ранее в Израиле представили тест на коронавирус, который может обнаружить коронавирус за 10 секунд. Сегодня израильская сторона ведет переговоры с Министерством здравоохранения Украины о внедрении этой технологии в Украине.

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