В Италии создали 12-минутный тест на коронавирус
Итальянская фирма Menarini Diagnostics разработала сверхбыстрый тест на коронавирусную инфекцию, который может показывать результат всего за 12 минут.
Об этом сообщает издание ANSA.
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Кроме того, новаторская система тестирования способна определить наличие антител к COVID-19 у пациента.
С помощью теста врачи смогут быстро определить наиболее заразных пациентов – всего за 12 минут.
Напомним, ранее в Израиле представили тест на коронавирус, который может обнаружить коронавирус за 10 секунд. Сегодня израильская сторона ведет переговоры с Министерством здравоохранения Украины о внедрении этой технологии в Украине.
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