Майже півтора мільйона італійців захворіли на коронавірус – це у 6 разів більше, ніж офіційна статистика. Зрозуміти реальну кількість інфікованих змогли після тестування населення на антитіла до коронавірусу.

Нові дані встановило дослідження італійського інституту статистики Istat і міністерства охорони здоров'я, пише Європейська правда з посиланням на Corriere Della Sera.

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Реальна кількість інфікованих в Італії більша

Дослідження, яке ґрунтується на даних 64 00 мешканців Італії, виявило, що антитіла є у крові 2,5% населення.

Цифра у 2,5% свідчить про те, що це значне явище, яке торкнулося близько півтора мільйона людей. Найважчий момент позаду, ми вийшли зі шторму, але ще не прийшли у безпечну гавань. Ми проявляємо обережність,

– заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.

Мешканці Ломбардії наразі складають 51% італійських громадян, які мають антитіла до інфекції. У провінціях Бергамо і Кремона рівень антитіл складає 24% і 19% відповідно, в той час як у жителів Комо і Лекко відносно невеликий рівень антитіл – 3%.

Головне про ситуацію з коронавірусом в Італії

Італія одна з найбільш постраждалих від коронавірусу країн у Європі. Від ускладнень коронавірусної хвороби померли понад 35 тисяч італійців.

Зазначимо, Італійський сенат вирішив продовжити режим надзвичайного стану в Італії до 15 жовтня.