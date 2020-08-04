В Італії кількість випадків інфікування коронавірусом у 6 разів більша, ніж заявляли досі
Майже півтора мільйона італійців захворіли на коронавірус – це у 6 разів більше, ніж офіційна статистика. Зрозуміти реальну кількість інфікованих змогли після тестування населення на антитіла до коронавірусу.
Нові дані встановило дослідження італійського інституту статистики Istat і міністерства охорони здоров'я, пише Європейська правда з посиланням на Corriere Della Sera.
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Реальна кількість інфікованих в Італії більша
Дослідження, яке ґрунтується на даних 64 00 мешканців Італії, виявило, що антитіла є у крові 2,5% населення.
Цифра у 2,5% свідчить про те, що це значне явище, яке торкнулося близько півтора мільйона людей. Найважчий момент позаду, ми вийшли зі шторму, але ще не прийшли у безпечну гавань. Ми проявляємо обережність,
– заявив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.
Мешканці Ломбардії наразі складають 51% італійських громадян, які мають антитіла до інфекції. У провінціях Бергамо і Кремона рівень антитіл складає 24% і 19% відповідно, в той час як у жителів Комо і Лекко відносно невеликий рівень антитіл – 3%.
Головне про ситуацію з коронавірусом в Італії
Італія одна з найбільш постраждалих від коронавірусу країн у Європі. Від ускладнень коронавірусної хвороби померли понад 35 тисяч італійців.
Зазначимо, Італійський сенат вирішив продовжити режим надзвичайного стану в Італії до 15 жовтня.