Почти полтора миллиона итальянцев заболели коронавирусом – это в 6 раз больше, чем официальная статистика. Понять реальное количество инфицированных смогли после тестирования населения на антитела к коронавирусу.

Новые данные установило исследование итальянского института статистики Istat и министерства здравоохранения, пишет Европейская правда со ссылкой на Corriere Della Sera.

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Реальное количество инфицированных в Италии больше

Исследование, основанное на данных 64 00 жителей Италии, выявило, что антитела есть в крови 2,5% населения.

Цифра в 2,5% свидетельствует о том, что это значительное явление, которое затронуло около полутора миллиона человек. Самый тяжелый момент позади, мы вышли из шторма, но еще не пришли в безопасную гавань. Мы проявляем осторожность,

– заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Жители Ломбардии сейчас составляют 51% итальянских граждан, у которых есть антитела к инфекции. В провинциях Бергамо и Кремона уровень антител составляет 24% и 19% соответственно, в то время как у жителей Комо и Лекко относительно небольшой уровень антител – 3%.

Главное о ситуации с коронавирусом в Италии

Италия одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран в Европе. От осложнений коронавирусной болезни умерли более 35 тысяч итальянцев.

Отметим, Итальянский сенат решил продлить режим чрезвычайного положения в Италии до 15 октября.