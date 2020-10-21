В Іспанії станом на 21 жовтня зареєстрували 1 мільйон 295 випадків коронавірусу. Така кількість хворих на COVID-19 є найбільшою серед країн Західної Європи.

За тиждень в Іспанії зареєстрували 575 смертей інфікованих коронавірусом. У результаті цього загальна кількість померлих від COVID-19 в країні становить 34 366 осіб. Про це повідомляє The Guardian.

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Зауважимо, така велика кількість хворих в Іспанії зросла менше ніж за два місяці. Ще шість тижнів тому число заражених на коронавірус в державі перевищувало 500 тисяч.

Як Іспанія бореться із поширенням COVID-19

9 жовтня у Мадриді ввели надзвичайний стан на 15 днів.

20 жовтня влада північного регіону Кастилія-і-Леон закрила міста Бургос, Аранда-де-Дуеро та ще декілька на карантин. Рівень зараження в регіоні перевищив 500 випадків на 100 тисяч людей.

У Каталонії на 15 днів зупинити роботу барів і ресторанів. Також там обмежили роботу цілодобових компаній – вони повинні закриватися о 22:00 і не мають права відкритись раніше 7 години ранку.

Наразі уряд Іспанії розглядає можливість введення комендантської години.