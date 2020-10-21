В Испании число заболевших COVID-19 впервые превысило миллион
В Испании по состоянию на 21 октября зарегистрировали 1 миллион 295 случаев коронавируса. Такое количество больных COVID-19 является наибольшим среди стран Западной Европы.
За неделю в Испании зарегистрировали 575 смертей инфицированных коронавирусом. В результате этого общее количество умерших от COVID-19 в стране составляет 34 366 человек. Об этом сообщает The Guardian.
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Заметим, такое большое количество заболевших в Испании выросло меньше чем за два месяца. Еще шесть недель назад число зараженных коронавирусом в государстве превышало 500 тысяч.
Как Испания борется с распространением COVID-19
- 9 октября в Мадриде ввели чрезвычайное положение на 15 дней.
- 20 октября власти северного региона Кастилия-и-Леон закрыли города Бургос, Аранда-де-Дуэро и еще несколько на карантин. Уровень заражения в регионе превысил 500 случаев на 100 тысяч человек.
- В Каталонии на 15 дней остановили работу баров и ресторанов. Также там ограничили работу круглосуточных компаний – они должны закрываться в 22:00 и не имеют права открыться раньше 7 часов утра.
- Сейчас правительство Испании рассматривает возможность введения комендантского часа.
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