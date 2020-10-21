В Испании по состоянию на 21 октября зарегистрировали 1 миллион 295 случаев коронавируса. Такое количество больных COVID-19 является наибольшим среди стран Западной Европы.

За неделю в Испании зарегистрировали 575 смертей инфицированных коронавирусом. В результате этого общее количество умерших от COVID-19 в стране составляет 34 366 человек. Об этом сообщает The Guardian.

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Заметим, такое большое количество заболевших в Испании выросло меньше чем за два месяца. Еще шесть недель назад число зараженных коронавирусом в государстве превышало 500 тысяч.

Как Испания борется с распространением COVID-19

9 октября в Мадриде ввели чрезвычайное положение на 15 дней.

20 октября власти северного региона Кастилия-и-Леон закрыли города Бургос, Аранда-де-Дуэро и еще несколько на карантин. Уровень заражения в регионе превысил 500 случаев на 100 тысяч человек.

В Каталонии на 15 дней остановили работу баров и ресторанов. Также там ограничили работу круглосуточных компаний – они должны закрываться в 22:00 и не имеют права открыться раньше 7 часов утра.

Сейчас правительство Испании рассматривает возможность введения комендантского часа.

Обратите внимание! В Украине коронавирусом заразились 180 366 человек. За сутки 20 октября в стране зафиксировали рекордное количество случаев инфицирования – 6 719. Больше всего новых больных обнаружили на Харьковщине. Всего за период пандемии от вируса умерли 5 927 больных, а 132 219 – уже выздоровели.