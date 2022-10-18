У той час, коли на Росію накладають санкції та держава-терористка залишається без медикаментів, Україні допомагають найрозвинутіші держави світу. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про підтримку з боку Ісландії.

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Як держава допомагатиме українським захисникам

Стало відомо 17 жовтня, що Ляшко поспілкувався зі своїм колегою – ісландським міністром охорони здоров'я – Віллум Тор Торссон. Політики домовились про допомогу українським героям з мінно-вибуховими травмами.

Ісландія прийматиме більше українців з мінно-вибуховими травмами в рамках медичної евакуації, а також розгляне можливість надання медичної допомоги та подальшої реабілітації українським захисникам з ампутаціями,

– зазначили в українському міністерстві.

Окрім того, ісландський міністр Торссон наголосив, що наша держава не сама – вона має вірних друзів на шляху до перемоги. Саме тому Ісландія продовжить надавати гуманітарну та іншу посильну допомогу Україні.

Зверніть увагу! Як пише МОЗ, раніше прем’єрка Ісландії Катрін Якобсдоуттір анонсувала виділення додаткових 3 мільйонів євро допомоги на гуманітарні потреби. Перед тим уряд Ісландії виділяв ще 4,2 мільйона євро на гуманітарні потреби для України.

Як подбати про своє життя у разі ядерного удару

Хоч держави цивілізованого світу заявляють про свою солідарність з Україною та допомагають громадянам нашої держави, ми не повинні розслаблятися. Потрібно готуватися до всього, адже невідомо, що може спати на думку Путіну.

Ніхто, окрім нас самих, не подбає про нашу безпеку та здоров'я у разі ядерної загрози. Важливо заздалегідь знати усі правила безпеки та не панікувати, коли настане критична ситуація.

Як діяти під час ядерного удару



Дії під час ядерного вибуху / Інфографіка 24 каналу