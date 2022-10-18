В то время, когда на Россию налагаются санкции и государство-террористка остается без медикаментов, Украине помогают самые развитые государства мира. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о поддержке Исландии.

Читайте также Попадание в фармацевтический склад Николаевской области: Ким ответил, повлияет ли это на ситуацию с лекарствами

Как государство будет помогать украинским защитникам

Стало известно 17 октября, что Ляшко пообщался со своим коллегой – исландским министром здравоохранения – Виллум Тор Торссоном. Политики договорились о помощи украинским героям с минно-взрывными травмами.

Исландия будет принимать больше украинцев с минно-взрывными травмами в рамках медицинской эвакуации, а также рассмотрит возможность предоставления медицинской помощи и последующей реабилитации украинским защитникам с ампутациями,

– отметили в украинском министерстве.

Кроме того, исландский министр Торссон подчеркнул, что наше государство не само – у него есть верные друзья на пути к победе. Поэтому Исландия продолжит оказывать гуманитарную и другую посильную помощь Украине.

Обратите внимание! Как пишет Минздрав, ранее премьер Исландии Катрин Якобсдоуттир анонсировала выделение дополнительных 3 миллионов евро помощи на гуманитарные нужды. До этого правительство Исландии выделяло еще 4,2 миллиона евро на гуманитарные нужды для Украины.

Как позаботиться о своей жизни в случае ядерного удара

Хотя государства цивилизованного мира заявляют о своей солидарности с Украиной и помогают гражданам нашего государства, мы не должны расслабляться. Нужно готовиться ко всему, ведь неизвестно, что может прийти в голову Путину.

Никто, кроме нас самих, не позаботится о нашей безопасности и здоровье в случае ядерной угрозы. Важно заранее знать все правила безопасности и не паниковать, когда наступит критическая ситуация.

Как действовать во время ядерного удара



Действия при ядерном взрыве / Инфографика 24 канала