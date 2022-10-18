В то время, когда на Россию налагаются санкции и государство-террористка остается без медикаментов, Украине помогают самые развитые государства мира. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о поддержке Исландии.
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Как государство будет помогать украинским защитникам
Стало известно 17 октября, что Ляшко пообщался со своим коллегой – исландским министром здравоохранения – Виллум Тор Торссоном. Политики договорились о помощи украинским героям с минно-взрывными травмами.
Исландия будет принимать больше украинцев с минно-взрывными травмами в рамках медицинской эвакуации, а также рассмотрит возможность предоставления медицинской помощи и последующей реабилитации украинским защитникам с ампутациями,
– отметили в украинском министерстве.
Кроме того, исландский министр Торссон подчеркнул, что наше государство не само – у него есть верные друзья на пути к победе. Поэтому Исландия продолжит оказывать гуманитарную и другую посильную помощь Украине.
Как позаботиться о своей жизни в случае ядерного удара
Хотя государства цивилизованного мира заявляют о своей солидарности с Украиной и помогают гражданам нашего государства, мы не должны расслабляться. Нужно готовиться ко всему, ведь неизвестно, что может прийти в голову Путину.
Никто, кроме нас самих, не позаботится о нашей безопасности и здоровье в случае ядерной угрозы. Важно заранее знать все правила безопасности и не паниковать, когда наступит критическая ситуация.
Как действовать во время ядерного удара
Действия при ядерном взрыве / Инфографика 24 канала