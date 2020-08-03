Розслідування перської служби ВВС приголомшило інформацією про те, що Іран майже в три рази занижує кількість жертв від коронавірусної інфекції.

Як пише BBC з посиланням на дані анонімного джерела, в Ірані померли майже 42 тисячі людей з симптомами коронавірусу.

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До слова, за даними Worldometers (офіційні статистичні дані), станом на 3 серпня в Ірані виявлено 312 035 випадків інфікування. Всього смертей підтверджено – 17 405. 270 тисяч людей одужали.

До середини березня, за даними розслідування, в Ірані померли від коронавірусної інфекції в 5 разів більше людей, ніж визнала влада.

Число інфікованих людей, про яких відомо, також майже вдвічі перевищує офіційні цифри. Анонімно повідомляється про 451 024 випадки.

Також у даних розслідування йдеться про першу смерть від коронавірусу в Ірані, яка була зареєстрована 22 січня. Тобто це було майже за місяць до того, як там був зареєстрований перший офіційний випадок COVID-19.

Анонімне джерело додало, що передало дані з метою "пролити світло на правду" і завершити "політичні ігри" через епідемію.