Іран занизив кількість померлих від COVID-19 майже втричі, – BBC
Розслідування перської служби ВВС приголомшило інформацією про те, що Іран майже в три рази занижує кількість жертв від коронавірусної інфекції.
Як пише BBC з посиланням на дані анонімного джерела, в Ірані померли майже 42 тисячі людей з симптомами коронавірусу.
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До середини березня, за даними розслідування, в Ірані померли від коронавірусної інфекції в 5 разів більше людей, ніж визнала влада.
Число інфікованих людей, про яких відомо, також майже вдвічі перевищує офіційні цифри. Анонімно повідомляється про 451 024 випадки.
Також у даних розслідування йдеться про першу смерть від коронавірусу в Ірані, яка була зареєстрована 22 січня. Тобто це було майже за місяць до того, як там був зареєстрований перший офіційний випадок COVID-19.
Анонімне джерело додало, що передало дані з метою "пролити світло на правду" і завершити "політичні ігри" через епідемію.