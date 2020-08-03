Иран занизил количество умерших от COVID-19 почти втрое, – BBC
Расследование персидской службы ВВС ошарашило информацией о том, что Иран почти в три раза занижает количество жертв от коронавирусной инфекции.
Как пишет BBC со ссылкой на данные анонимного источника, в Иране умерли почти 42 тысячи человек с симптомами коронавируса.
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До середины марта, по данным расследования, в Иране умерли от коронавирусной инфекции в 5 раз больше людей, чем признала власть.
Число инфицированных людей, о которых известно, также почти вдвое превышает официальные цифры. Анонимно сообщается о 451 024 случаях.
Также в данных расследования говорится о первой смерти от коронавируса в Иране, которая была зарегистрирована 22 января. То есть это было почти за месяц до того, как там был зарегистрирован первый официальный случай COVID-19.
Анонимный источник добавил, что передал данные с целью "пролить свет на правду" и завершить "политические игры" из-за эпидемии.