Расследование персидской службы ВВС ошарашило информацией о том, что Иран почти в три раза занижает количество жертв от коронавирусной инфекции.

Как пишет BBC со ссылкой на данные анонимного источника, в Иране умерли почти 42 тысячи человек с симптомами коронавируса.

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К слову, по данным Worldometers (официальные статистические данные), по состоянию на 3 августа в Иране обнаружено 312 035 случаев инфицирования. Всего смертей подтверждено – 1 7 405. 270 тысяч людей выздоровели.

До середины марта, по данным расследования, в Иране умерли от коронавирусной инфекции в 5 раз больше людей, чем признала власть.

Число инфицированных людей, о которых известно, также почти вдвое превышает официальные цифры. Анонимно сообщается о 451 024 случаях.

Также в данных расследования говорится о первой смерти от коронавируса в Иране, которая была зарегистрирована 22 января. То есть это было почти за месяц до того, как там был зарегистрирован первый официальный случай COVID-19.

Анонимный источник добавил, что передал данные с целью "пролить свет на правду" и завершить "политические игры" из-за эпидемии.