Інфекціоніст назвав головну умову сповільнення поширення коронавірусу
Вологість і висока атмосферна температура не вбивають вірус, але перешкоджають його широкому поширенню. Так, в країнах з високою атмосферною температурою значно менша кількість хворих.
Інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні Євген Дубровський пояснив у своїй фейсбук-сторінці про особливості спалахів ГРВІ та коронавірусу влітку.
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Чому коронавірус не зник влітку
За словами інфекціоніста, найважливіший параметр – вологість. Доведено, що висока абсолютна вологість перешкоджають поширенню вірусів у повітрі.
Дослідження стверджують, що висока вологість перешкоджає тривалому знаходженню вірусних частинок у повітрі. Вони швидко осідають на землю і не можуть переміщатися на великі відстані. Влітку повітря набагато краще насичене вологою. Взимку навпаки – сухе і холодне,
– зазначив Дубровський.
Саме тому в країнах з високою атмосферною температурою епідемії ГРВІ супроводжуються значно меншим числом хворих.
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Порівняння поширення пандемії в країнах
Тож, лікар додав, що важлива навіть не стільки температура, як її різкі коливання.
Міцний мороз, як і сильна спека, однаково ефективні у перешкоджанні розповсюдження вірусів. Величезне дослідження вже в контексті коронавірусної епідемії довело, що африканські країни, перенаселена Індія, розвинена Австралія – однаково легко переносять епідемію, з набагато меншим числом хворих, ніж наприклад США чи Європа,
– розповів Дубровський.
Також лікар відзначив високу роль ультрафіолету в захисті від вірусів, зокрема і коронавірусів. Це стосується як сонячного світла, так і кварцових ламп, які використовуються в лікарнях.