Наразі характерні білкові мутації зафіксували у 10 зразках біологічних матеріалів. Їх усі взяли у червні.
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ВООЗ б'є на сполох
- Всесвітня організація охорони здоров'я вже попередила, що боротьба з "Дельтою" буде запеклою.
- Ця мутація наразі є найшвидшою і найбільш пристосованою.
- Фахівці прогнозують, що штам "забере життя найуразливіших груп населення".
- У процесі дослідження вже встановили, що штам "Дельта" приблизно на 60% більше заразний, ніж штам "Альфа". Станом на червень 2021 року цей варіант поширився на 92 країни.
Дані НАН про штам "Дельта"
- За даними Національної академії наук України, штам Delta є у 1,6 раза заразніший, ніж штам Alfa.
- Окрім того, він у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза збільшується ризик реанімації.