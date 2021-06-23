Сейчас характерные белковые мутации зафиксировали в 10 образцах биологических материалов. Их все взяли в июне.
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ВОЗ бьет тревогу
- Всемирная организация здравоохранения уже предупредила, что борьба с "Дельтой" будет ожесточенной.
- Эта мутация в настоящее время является самой быстрой и наиболее приспособленной.
- Специалисты прогнозируют, что штамм "заберет жизнь наиболее уязвимых групп населения".
- В процессе исследования уже установили, что штамм "Дельта" примерно на 60% более заразен, чем штамм "Альфа". По состоянию на июнь 2021 года этот вариант распространился на 92 страны.
Данные НАН о штамме "Дельта"
- По данным Национальной академии наук Украины, штамм Delta в 1,6 раза заразнее, чем штамм Alfa.
- Кроме того, он в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза увеличивает риск реанимации.