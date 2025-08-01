Хвороба Лайма: як розпізнати та вилікувати небезпечну інфекцію після укусу кліща
Хвороба Лайма, або бореліоз – це небезпечне інфекційне захворювання, збудниками якого є певні види бактерій роду Borrelia. Головний шлях зараження – укуси інфікованих кліщів, які водяться не лише в лісах, а й на луках, у чагарниках і навіть у міських парках.
Пік активності цих паразитів припадає на теплу пору року – з весни до кінця літа, хоча в деяких регіонах кліщі залишаються активними майже цілий рік. Особливо ризиковано перебувати у густих лісах, на трав’янистих галявинах і серед кущів, пише 24 Канал з посилання на Cleveland Clinic.
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Щоб зменшити ризик інфікування, обирайте одяг із довгими рукавами та штанами, використовуйте репеленти, а після прогулянки ретельно оглядайте себе. Особливу пильність варто проявляти в місцях, де раніше вже траплялися укуси кліщів.
Симптоми: як розпізнати хворобу Лайма
Бореліоз може мати кілька стадій і уражати шкіру, суглоби, серце та нервову систему. Зазвичай виділяють три фази перебігу:
- Рання локалізована стадія (1 – 4 тижні після укусу),
- Рання дисемінована стадія (від 1 до 4 місяців),
- Пізня або хронічна стадія (через 4 місяці і більше).
На що звернути увагу на початку захворювання?
Перший типовий симптом – поява так званої мігруючої еритеми: на місці укусу виникає червона пляма, яка з часом збільшується і утворює кільце – шкіра в центрі залишається світлішою. Зазвичай така висипка не болить і не свербить, однак може досягати значних розмірів. У 75% хворих з’являється саме цей прояв.
Якщо висипки немає, можуть бути інші симптоми:
- підвищення температури;
- озноб;
- головний біль;
- ломота у м’язах та суглобах;
- відчуття втоми, слабкість;
- збільшення лімфатичних вузлів.
Рання дисемінована стадія
Через 1 – 4 місяці після укусу інфекція може поширитися по організму, викликаючи:
- розповсюдження висипки на інші ділянки тіла;
- парез або параліч лицевих м’язів;
- порушення ритму серця;
- оніміння, поколювання чи біль у кінцівках;
- скутість чи болючість у шиї;
- запалення тканин очей.
Пізня стадія
Якщо хворобу не розпізнати вчасно, через кілька місяців або навіть років можливі такі прояви:
- періодичні запалення великих суглобів (найчастіше – колінних);
- когнітивні розлади, зниження концентрації уваги ("мозковий туман");
- множинні неврологічні ураження.
Як діагностують хворобу Лайма?
Лікар може запідозрити хворобу Лайма, якщо є характерна висипка та якщо пацієнт перебував у зоні ризику. Важливо: лікування часто починають відразу, не чекаючи результатів аналізів, бо серологічні тести на антитіла на початковій стадії можуть бути неправдиві.
Згодом діагноз підтверджують лабораторними аналізами крові на антитіла до борелій – це особливо важливо на пізніх стадіях.
Чи варто здавати кліща на аналіз?
Іноді лабораторії пропонують перевірити кліща на збудника, але такі тести не завжди надійні: вони не гарантують, що кліщ передав інфекцію людині, а негативний результат не виключає зараження (особливо якщо кліщів було кілька). До того ж, симптоми можуть з’явитись раніше, ніж будуть готові результати такого аналізу.
Лікування хвороби Лайма: чому важливо діяти швидко
Чим раніше розпочато терапію, тим вищий шанс на повне одужання. Зазвичай призначають антибіотики – найчастіше доксициклін або амоксицилін. Вкрай важливо пройти весь курс лікування, навіть якщо ви відчуєте себе краще.
Якщо хвороба серйозно ускладнилася й вражає серце чи нервову систему, можуть призначити внутрішньовенні антибіотики з подальшим переходом на таблетки. Тривалість лікування залежить від важкості захворювання і зазвичай становить від 2 до 4 тижнів.
Коли звертатися до лікаря?
Якщо після перебування на природі у вас з’явилися підозрілі симптоми, особливо якщо був укус кліща, негайно звертайтеся до лікаря! Терміново зверніться по медичну допомогу і в тому разі, якщо після лікування вам стає гірше – наприклад, з’явилися сплутаність свідомості або скутість шиї.
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