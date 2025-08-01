Пик активности этих паразитов приходится на теплое время года – с весны до конца лета, хотя в некоторых регионах клещи остаются активными почти круглый год. Особенно рискованно находиться в густых лесах, на травянистых полянах и среди кустов, пишет 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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Чтобы уменьшить риск инфицирования, выбирайте одежду с длинными рукавами и штанами, используйте репелленты, а после прогулки тщательно осматривайте себя. Особую бдительность следует проявлять в местах, где ранее уже случались укусы клещей.

Симптомы: как распознать болезнь Лайма

Боррелиоз может иметь несколько стадий и поражать кожу, суставы, сердце и нервную систему. Обычно выделяют три фазы течения:

Ранняя локализованная стадия (1 – 4 недели после укуса),

Ранняя диссеминированная стадия (от 1 до 4 месяцев),

Поздняя или хроническая стадия (через 4 месяца и более).

На что обратить внимание в начале заболевания?

Первый типичный симптом – появление так называемой мигрирующей эритемы: на месте укуса возникает красное пятно, которое со временем увеличивается и образует кольцо – кожа в центре остается светлее. Обычно такая сыпь не болит и не чешется, однако может достигать значительных размеров. У 75% больных появляется именно это проявление.

Если сыпи нет, могут быть другие симптомы:

повышение температуры;

озноб;

головная боль;

ломота в мышцах и суставах;

ощущение усталости, слабость;

увеличение лимфатических узлов.

Ранняя диссеминированная стадия

Через 1 – 4 месяца после укуса инфекция может распространиться по организму, вызывая:

распространение сыпи на другие участки тела;

парез или паралич лицевых мышц;

нарушение ритма сердца;

онемение, покалывание или боль в конечностях;

скованность или болезненность в шее;

воспаление тканей глаз.

Поздняя стадия

Если болезнь не распознать вовремя, через несколько месяцев или даже лет возможны следующие проявления:

периодические воспаления крупных суставов (чаще всего – коленных); когнитивные расстройства, снижение концентрации внимания ("мозговой туман"); множественные неврологические поражения.

Как диагностируют болезнь Лайма?

Врач может заподозрить болезнь Лайма, если есть характерная сыпь и если пациент находился в зоне риска. Важно: лечение часто начинают сразу, не дожидаясь результатов анализов, потому что серологические тесты на антитела на начальной стадии могут быть ложные.

Впоследствии диагноз подтверждают лабораторными анализами крови на антитела к боррелиям – это особенно важно на поздних стадиях.

Стоит ли сдавать клеща на анализ?

Иногда лаборатории предлагают проверить клеща на возбудителя, но такие тесты не всегда надежны: они не гарантируют, что клещ передал инфекцию человеку, а отрицательный результат не исключает заражения (особенно если клещей было несколько). К тому же, симптомы могут появиться раньше, чем будут готовы результаты такого анализа.

Лечение болезни Лайма: почему важно действовать быстро

Чем раньше начата терапия, тем выше шанс на полное выздоровление. Обычно назначают антибиотики – чаще всего доксициклин или амоксициллин. Крайне важно пройти весь курс лечения, даже если вы почувствуете себя лучше.

Если болезнь серьезно осложнилась и поражает сердце или нервную систему, могут назначить внутривенные антибиотики с последующим переходом на таблетки. Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания и преимущественно составляет от 2 до 4 недель.

Когда обращаться к врачу?

Если после пребывания на природе у вас появились подозрительные симптомы, особенно если был укус клеща, немедленно обращайтесь к врачу! Срочно обратитесь за медицинской помощью и в том случае, если после лечения вам становится хуже – например, появились спутанность сознания или скованность шеи.