Пік активності цих паразитів припадає на теплу пору року – з весни до кінця літа, хоча в деяких регіонах кліщі залишаються активними майже цілий рік. Особливо ризиковано перебувати у густих лісах, на трав’янистих галявинах і серед кущів, пише 24 Канал з посилання на Cleveland Clinic.

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Щоб зменшити ризик інфікування, обирайте одяг із довгими рукавами та штанами, використовуйте репеленти, а після прогулянки ретельно оглядайте себе. Особливу пильність варто проявляти в місцях, де раніше вже траплялися укуси кліщів.

Симптоми: як розпізнати хворобу Лайма

Бореліоз може мати кілька стадій і уражати шкіру, суглоби, серце та нервову систему. Зазвичай виділяють три фази перебігу:

Рання локалізована стадія (1 – 4 тижні після укусу),

Рання дисемінована стадія (від 1 до 4 місяців),

Пізня або хронічна стадія (через 4 місяці і більше).

На що звернути увагу на початку захворювання?

Перший типовий симптом – поява так званої мігруючої еритеми: на місці укусу виникає червона пляма, яка з часом збільшується і утворює кільце – шкіра в центрі залишається світлішою. Зазвичай така висипка не болить і не свербить, однак може досягати значних розмірів. У 75% хворих з’являється саме цей прояв.

Якщо висипки немає, можуть бути інші симптоми:

підвищення температури;

озноб;

головний біль;

ломота у м’язах та суглобах;

відчуття втоми, слабкість;

збільшення лімфатичних вузлів.

Рання дисемінована стадія

Через 1 – 4 місяці після укусу інфекція може поширитися по організму, викликаючи:

розповсюдження висипки на інші ділянки тіла;

парез або параліч лицевих м’язів;

порушення ритму серця;

оніміння, поколювання чи біль у кінцівках;

скутість чи болючість у шиї;

запалення тканин очей.

Пізня стадія

Якщо хворобу не розпізнати вчасно, через кілька місяців або навіть років можливі такі прояви:

періодичні запалення великих суглобів (найчастіше – колінних); когнітивні розлади, зниження концентрації уваги ("мозковий туман"); множинні неврологічні ураження.

Як діагностують хворобу Лайма?

Лікар може запідозрити хворобу Лайма, якщо є характерна висипка та якщо пацієнт перебував у зоні ризику. Важливо: лікування часто починають відразу, не чекаючи результатів аналізів, бо серологічні тести на антитіла на початковій стадії можуть бути неправдиві.

Згодом діагноз підтверджують лабораторними аналізами крові на антитіла до борелій – це особливо важливо на пізніх стадіях.

Чи варто здавати кліща на аналіз?

Іноді лабораторії пропонують перевірити кліща на збудника, але такі тести не завжди надійні: вони не гарантують, що кліщ передав інфекцію людині, а негативний результат не виключає зараження (особливо якщо кліщів було кілька). До того ж, симптоми можуть з’явитись раніше, ніж будуть готові результати такого аналізу.

Лікування хвороби Лайма: чому важливо діяти швидко

Чим раніше розпочато терапію, тим вищий шанс на повне одужання. Зазвичай призначають антибіотики – найчастіше доксициклін або амоксицилін. Вкрай важливо пройти весь курс лікування, навіть якщо ви відчуєте себе краще.

Якщо хвороба серйозно ускладнилася й вражає серце чи нервову систему, можуть призначити внутрішньовенні антибіотики з подальшим переходом на таблетки. Тривалість лікування залежить від важкості захворювання і зазвичай становить від 2 до 4 тижнів.

Коли звертатися до лікаря?

Якщо після перебування на природі у вас з’явилися підозрілі симптоми, особливо якщо був укус кліща, негайно звертайтеся до лікаря! Терміново зверніться по медичну допомогу і в тому разі, якщо після лікування вам стає гірше – наприклад, з’явилися сплутаність свідомості або скутість шиї.