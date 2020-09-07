У Миколаєві сімейний лікар відмовився робити жінці з симптомами коронавірусу безкоштовний тест. Після того, як хвора заразила ще трьох людей, медик продовжив ігнорував її.

Про це написала у фейсбуці мешканка Миколаєва Оксана Лютова, яка працює в міськраді.

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Перші симптоми хвороби

За її словами протягом перших п'яти днів були наступні симптоми: стрибала температура, була слабкість, біль у м'язах і суглобах. Нежитю і кашлю не було.

"У перший день увечері температура 38,3. Другий — 37,4.Третій. Я пішла до лікаря. Відчувала себе більш-менш. Лікар мені сказав, що у мене не корона. Запис в карту не робила. Сказала що на один день лікарняний давати не буде. Я прийшла додому після лікарні, у мене температура 38", — написала Оксана Лютова.

В цей же день захворів її син, у нього була температура 37,4 градусів. Згодом захворіла і подруга Оксани з дитиною.

Лікар не видав лікарняний жінці з симптомами COVID-19

"П'ятий день. У мене 37,1 максимальна. У малого — 37,2. Самопочуття норм. Шостий. Я повинна була вже вийти на роботу, так як лікар мені не дав лікарняний. Але я вдома. Спасибі всім дівчаткам на роботі, які мені сказали: "Оксана, сиди вдома!" і начальству, яке не наполягало на зворотньому", – написала жінка.

Вона знову зателефонувала своєму сімейному лікарю і повідомила, що від неї заразились ще троє.

Запитала за тест на корону. Вона сказала, що у мене не корона! І, взагалі, у мене немає показань! Я не приїхала з-за кордону, не контактувала з підтвердженими коронавірусніком. Платних скільки хочу, але не безкоштовних!

– повідомила хвора.

На дев'ятий день Оксана помітила втрату нюху, однак у лікарні знову відмовили у безкоштовному тесті на коронавірус. Жінці довелося зробити платний тест ПЛР у приватній лабораторії.

З джерел журналістів 24 каналу, відомо, що для проходження безкоштовного тесту на коронавірус у державних лікарнях часто доводиться ставати у "чергу", яка триває близько 3-4 днів. Спершу лікарі скеровують саме на ІФА-тест. Якщо приходить позитивний результат, людина здає ПЛР-тест, щоб з'ясувати, чи не хвора вона зараз. Аналогічно пацієнт стає у "чергу" і ще чекає кілька днів на результат.



Водночас є приватні лабораторії, які можуть відразу зробити необхідний тест і представити результат у цей же день. Однак коштує це задоволення близько 2 тисяч гривень.

"Подруга не відлежалася. На восьмий день у неї температура 38 з гаком. Три дня п'є антибіотик. Температура практично не збивається. У грудях пече. Жарознижуючі не сильно допомагають. Тут я ще її "обрадувала", що не відчуваю запахів. Вона — до лікаря. Той не пропонує їй тест, КТ, рентген. А заявляє, що за протоколом, вона повинна прийти на обстеження через 10 днів! Медсестра на висловлювання, що антибіотик не допомагає і пече в грудях, відповідає: "Ми що тут в дурдомі сидимо, я що, так повинна і написати. Пече в грудях?" — написала Лютова.

Жінка додала, що частині хворих на COVID-19 просто не роблять жодних тестів.

"Всіх хворих намагаються швидше відфутболити? Всім хворим співають одну і ту ж заїжджену мантру: "У вас немає коронавірусу", – додала вона.

Жінка отримала позитивний результат платного тесту

"Дзвонили з міського відділу охорони здоров'я, запитували чи займаються мною лікарі. На 9-й день мені відкрили лікарняний! Навіть не зупинила моя ранкова температура 36,7. У понеділок у мене КТ. Почала сьогодні курс антибіотиків. Відчуваю себе добре. Якби ще вчора не температура 37,2 (ввечері), то взагалі все було б чудово. Але ж я тиждень як мала ходить на роботу. Нарешті лікарі зв'язалися з моєю подругою, призначили їй безкоштовний тест", приголомшила пацієнтка.



Алгоритм надання допомоги пацієнтам з підозрою на коронавірус / Інфографіка 24 каналу