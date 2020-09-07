В Николаеве семейный врач отказался делать женщине с симптомами коронавируса бесплатный тест. После того, как больная заразила еще трех человек, медик продолжил игнорировать ее.

Об этом написала в фейсбуке жительница Николаева Оксана Лютова, которая работает в горсовете.

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Первые симптомы болезни

По ее словам в течение первых пяти дней были следующие симптомы: прыгала температура, была слабость, боль в мышцах и суставах. Насморка и кашля не было.

"В первый день вечером температура 38,3. второй – 37,4. Я пошла к врачу. Чувствовала себя более или менее. Врач мне сказал, что у меня не корона. Запись в карту не делала. Сказала что на один день больничный давать не будет. Я пришла домой после больницы, у меня температура 38", — написала Оксана Лютова.

В этот же день заболел ее сын, у него была температура 37,4 градусов. Впоследствии заболела и подруга Оксаны с ребенком.

Врач не выдал больничный женщине с симптомами COVID-19

"Пятый день. У меня 37,1 максимальная. У малого – 37,2. Шестой. Я должна была уже выйти на работу, так как врач мне не дал больничный. Но я дома. Спасибо всем девочкам на работе, которые мне сказали: "Оксана, сиди дома!" и начальству, которое не настаивало на обратном", – написала женщина.

Она снова позвонила своему семейному врачу и сообщила, что от нее заразились еще трое.

Спросила за тест на корону. Она сказала, что у меня не корона! И, вообще, у меня нет показаний! Я не приехала из-за границы, не контактировала с подтвержденными коронавирусником. Платных сколько хочу, но не бесплатных!

– сообщила больная.

На девятый день Оксана заметила потерю обоняния, однако в больнице снова отказали в бесплатном тесте на коронавирус. Женщине пришлось сделать платный тест ПЦР в частной лаборатории.

Из источников журналистов 24 канала, известно, что для прохождения бесплатного теста на коронавирус в государственных больницах часто приходится становиться в "очередь", которая длится около 3-4 дней. Сначала врачи направляют именно на ИФА-тест. Если приходит положительный результат, человек сдает ПЦР-тест, чтобы выяснить, не больна ли она сейчас. Аналогично пациент становится в "очередь" и еще ждет несколько дней результат.



В то же время есть частные лаборатории, которые могут сразу сделать необходимый тест и представить результат в этот же день. Однако стоит это удовольствие около 2 тысяч гривен.

"Подруга не отлежалась. На восьмой день у нее температура 38 с лишним. Три дня пьет антибиотик. Температура практически не сбивается. В груди жжет. Жаропонижающие не сильно помогают. Тут я еще ее "обрадовала", что не чувствую запахов. Она – к врачу. Тот не предлагает ей тест, КТ, рентген. А заявляет, что по протоколу, она должна прийти на обследование через 10 дней! Медсестра на высказывание, что антибиотик не помогает и жжет в груди, отвечает: "Мы что тут в дурдоме сидим, я что, так должна и написать. Жжет в груди?" – написала Лютова.

Женщина добавила, что части больных COVID-19 просто не делают никаких тестов.

"Всех больных стараются побыстрее отфутболить? Всем больным поют одну и ту же заезженную мантру: "У вас нет коронавируса", – добавила она.

Женщина получила положительный результат платного теста

"Звонили из городского отдела здравоохранения, спрашивали занимаются ли мной врачи. На 9-й день мне открыли больничный! Даже не остановила моя утренняя температура 36,7. В понедельник у меня КТ. Начала сегодня курс антибиотиков. Чувствую себя хорошо. Если бы еще вчера не температура 37,2 (вечером), то вообще все было бы замечательно. А ведь я неделю как должна ходить на работу. Наконец врачи связались с моей подругой, назначили ей бесплатный тест", – сказала пациентка.

Алгоритм оказания помощи пациентам с подозрением на коронавирус / Инфографика 24 канала