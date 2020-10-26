Хворих на COVID-19 лікують у коридорі: Скалецька сказала, хто за це відповідає
26 жовтня в Україні зафіксували ще 5 426 новипадки заражень на коронавірус. В деяких регіонах хворих лікують у коридорах лікарень, бо у палатах вже немає місць. Чому така ситуація – читайте далі.
Ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька пояснила, що весною було визначено, скільки ліжок є в інфекційних лікарнях і скільки треба ще підготувати в разі збільшення потреби. Про це вона сказала в ефірі програми "Ти дивись!" на 24 каналі.
До слова В Україні вже на 61% зайняті ліжка для хворих на коронавірус
За її словами, центральна і місцева влади мають свої завдання та обов'язки.
"А тому місцева влада мала проаналізувати всі свої лікарні і визначити, які будуть приймати таких пацієнтів. Тобто це повністю лежить на відповідальності місцевої влади", – зазначила ексміністерка.
Також додала: "Я вам скажу, коли ми робили перший запит в січні в інфекційні лікарні, то були регіони, які сказали, що в них все є, хіба докинути маски, а були ті, які казали, що їм треба і ШВЛ, і додаткове інше обладнання. Тобто тут питання, наскільки керівництво лікарень є спроможним бути відповідальним".