26 жовтня в Україні зафіксували ще 5 426 новипадки заражень на коронавірус. В деяких регіонах хворих лікують у коридорах лікарень, бо у палатах вже немає місць. Чому така ситуація – читайте далі.

Ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька пояснила, що весною було визначено, скільки ліжок є в інфекційних лікарнях і скільки треба ще підготувати в разі збільшення потреби. Про це вона сказала в ефірі програми "Ти дивись!" на 24 каналі.

До слова В Україні вже на 61% зайняті ліжка для хворих на коронавірус

За її словами, центральна і місцева влади мають свої завдання та обов'язки.

"А тому місцева влада мала проаналізувати всі свої лікарні і визначити, які будуть приймати таких пацієнтів. Тобто це повністю лежить на відповідальності місцевої влади", – зазначила ексміністерка.

Зоряна Скалецька, ексміністерка охорони здоров'я “Якщо раптом місцева влада розуміє, що не вистачає ресурсів і вони зробили все, що могли, тоді є питання до керівника області. Звичайно, якщо ми говоримо про центральні закупівлі, про спроможність бюджету, то також необхідно залучати уряд.”

Також додала: "Я вам скажу, коли ми робили перший запит в січні в інфекційні лікарні, то були регіони, які сказали, що в них все є, хіба докинути маски, а були ті, які казали, що їм треба і ШВЛ, і додаткове інше обладнання. Тобто тут питання, наскільки керівництво лікарень є спроможним бути відповідальним".