26 октября в Украине зафиксировали еще 5 426 новых случаев заражений коронавирусом. В некоторых регионах больных лечат в коридорах больниц, потому что в палатах уже нет мест. Почему такая ситуация – читайте дальше.

Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая объяснила, что весной было определено, сколько коек есть в инфекционных больницах и сколько надо еще подготовить в случае увеличения потребности. Об этом она сказала в эфире программы "Ты смотри!"на 24 канале.

К слову В Украине уже на 61% заняты кровати для больных коронавирусом

По ее словам, Центральная и местная власти имеют свои задачи и обязанности.

"А потому местная власть должна была проанализировать все свои больницы и определить, какие будут принимать таких пациентов. То есть это полностью лежит на ответственности местных властей", – отметила экс-министр.

Зоряна Скалецкая, экс-министр здравоохранения “Если вдруг местные власти понимают, что не хватает ресурсов и они сделали все, что могли, тогда есть вопросы к руководителю области. Конечно, если мы говорим о центральных закупках, о состоятельности бюджета, то также необходимо привлекать правительство.”

Также добавила: "Я вам скажу, когда мы делали первый запрос в январе в инфекционные больницы, то были регионы, которые сказали, что у них все есть, разве докинуть маски, а были те, которые говорили, что им надо и ИВЛ, и дополнительное другое оборудование. То есть здесь вопрос, насколько руководство больниц способно быть ответственным".

Справка. От начала пандемии в Украине зарегистрировали 348 924 больных на коронавирус, 6 464 из которых умерли. Зато выздоровели 142 537 пациентов.