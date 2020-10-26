Больных COVID-19 лечат в коридоре: Скалецкая сказала, кто за это отвечает
26 октября в Украине зафиксировали еще 5 426 новых случаев заражений коронавирусом. В некоторых регионах больных лечат в коридорах больниц, потому что в палатах уже нет мест. Почему такая ситуация – читайте дальше.
Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая объяснила, что весной было определено, сколько коек есть в инфекционных больницах и сколько надо еще подготовить в случае увеличения потребности. Об этом она сказала в эфире программы "Ты смотри!"на 24 канале.
К слову В Украине уже на 61% заняты кровати для больных коронавирусом
По ее словам, Центральная и местная власти имеют свои задачи и обязанности.
"А потому местная власть должна была проанализировать все свои больницы и определить, какие будут принимать таких пациентов. То есть это полностью лежит на ответственности местных властей", – отметила экс-министр.
Также добавила: "Я вам скажу, когда мы делали первый запрос в январе в инфекционные больницы, то были регионы, которые сказали, что у них все есть, разве докинуть маски, а были те, которые говорили, что им надо и ИВЛ, и дополнительное другое оборудование. То есть здесь вопрос, насколько руководство больниц способно быть ответственным".