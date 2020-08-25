Хорватія, яка активно приймає іноземних туристів, із середини серпня погіршилась ситуація з коронавірусом. Внаслідок цього деякі країни віднесли її до червоної зони.

Австрія, Велика Британія та Словенія внесли Хорватію до "червоного" списку країн, небезпечних для поїздок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Хорватія стала однією з перших в Європі, яка відкрила кордони для туристів. Спершу лише для громадян з Євросоюзу, а з 14 липня і для третіх країн. За словами міністра туризму країни Ніколіна Брняца, туристичний сезон в умовах пандемії виявився вдалим. Згідно з його підсумками, Хорватія прийме 50% від торішнього іноземного турпотоку, що на 20% більше, ніж очікувалося.

Втім, не все так просто. У першій декаді серпня добовий приріст нових хворих був стабільним і в середньому не перевищував 100 на день. Але вже минулого тижня захворюваність почала зростати. Зокрема, в понеділок у країні виявили 136 нових хворих.

Влада Німеччини попередила про небезпеку поїздок до Шибеника і Далмації. Велика Британія з 22 серпня запровадила 14-денний карантин для осіб, які повертаються з Хорватії. Ці країни дають велику частину іноземного турпотоку, що приїжджає до балканської країни,

– йдеться в повідомленні.

Міністр охорони здоров'я Хорватії Вілі Берос вважає, що зростання захворюваності спричинене відкритим туристичним потоком. Натомість в уряді стверджують, що зміни в статистиці пов'язані лише зі збільшенням обсягу тестування.