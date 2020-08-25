В Хорватии, которая активно принимает иностранных туристов, с середины августа, ухудшилась ситуация с коронавирусом. Вследствие этого некоторые страны отнесли ее в красную зону.

Австрия, Великобритания и Словения внесли Хорватию в "красный список" стран, опасных для поездок, сообщает Интерфакс-Украина.

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Хорватия стала одной из первых в Европе, которая открыла границы для туристов. Сначала только для граждан из Евросоюза, а с 14 июля и для третьих стран. По словам министра туризма страны Николина Брняца, туристический сезон в условиях пандемии оказался удачным. Согласно его итогам, Хорватия примет 50% от прошлогоднего иностранного турпотока, что на 20% больше, чем ожидалось.

Впрочем, не все так просто. В первой декаде августа суточный прирост новых больных был стабильным и в среднем не превышал 100 на день. Но уже на прошлой неделе заболеваемость начала расти. В частности, в понедельник в стране обнаружили 136 новых больных.

Власти Германии предупредили об опасности поездок в Шибеник и Далмацию. Великобритания с 22 августа ввела 14-дневный карантин для лиц, возвращающихся из Хорватии. Эти страны дают большую часть иностранного турпотока, приезжающего в балканской страны,

– говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Хорватии Вили Берос считает, что рост заболеваемости вызван открытым туристическим потоком. При этом в правительстве утверждают, что изменения в статистике связаны лишь с увеличением объема тестирования.