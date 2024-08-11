Випадок стався ще у 2020 році, наразі правоохоронці оголосили підозру хірургу. За даними слідства, тоді до приймального відділення лікарні доставили хлопчика зі скаргами на підвищену температуру, загальну слабкість та біль у черевній ділянці справа.

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Після первинного огляду лікарем приймального відділення хлопчику встановили діагноз "гострий апендицит під знаком питання" та відправили на лікування у хірургічне відділення.

Дитині не провели усіх досліджень

Завідувач хірургічного відділення підтвердив діагноз після лабораторної діагностики, але при цьому не провів додаткову діагностику: ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та гастроскопію. Також він не призначив обов'язкову консультацію педіатра та ЛОРа, а одразу вирішив оперувати.

Після операції виявилось, що діагноз був неправильним і оперативне втручання було непотрібне.

"У дитини був апендикулярний інфільтрат, який лікується шляхом проколів діаметром до 1 сантиметра та введенням хірургічних інструментів", – ідеться у повідомленні.

Головного хірурга судитимуть

Завідувачу хірургічним відділенням повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

Санкція статті передбачає до 3 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посаду на той самий строк.