Військовозобов'язаний, якому треба було проходити ВЛК, вирішив звернутись до Олега Голуба з проханням встановити йому діагноз, за яким би чоловіка визнали тимчасово непридатним до військової служби.

Дивіться також Чи можуть мобілізувати чоловіків з інвалідністю з 1 серпня: роз'яснення

Хірург погодився, а за свої послуги попросив 2 тисячі доларів. Тож, без проведення обстеження Голуб видав чоловіку довідку з діагнозом “виразка дванадцятипалої кишки” та документи про непридатність до служби.

Потім у лікарняному кафе він отримав від ухилянта озвучену суму "винагороди". Медика затримали просто під час отримання хабаря.



Сихівський райсуд визнав Олега Голуба винним у підробленні документів / Фото Нацполіції

Затримали хірурга під час отримання хабаря / Фото Нацполіції

Провину визнав і розкаявся

У суді Олег Голуб свою провину визнав і розкаявся, та райсуд визнав хірурга винним у службовій підробці документів та хабарі. Сума штрафу – 85 тисяч гривень, також Олега Голуба на 3 роки позбавили права працювати лікарем у складі позаштатної ВЛК при ТЦК та СП.

Ще хірургу-хабарнику доведеться сплатити 27 тисяч гривень судових витрат.