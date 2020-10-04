За минулу добу у Грузії зафіксували рекордну кількість інфікованих на коронавірусну інфецію з початку епідемії – 554.

Нові дані опубліковані у Worldometers.

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На жаль, за минулу померли ще дві людини від ускладнень, викликаних коронавірусом. Загальна кількість померлих з підтвердженим COVID-19 – 50 пацієнтів.

З позитивних новин, 4 244 осіб подолали захворювання і одужали, за добу ця кількість збільшилася на 252.

Додамо, що на сьогодні у режимі карантину залишаються 5 392 людей, а під наглядом лікарів у стаціонарах – 836. У готельному карантині розміщено 1 100 осіб з підтвердженим коронавірусом.

Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу