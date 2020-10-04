В Грузии за сутки обнаружили рекордное количество случаев COVID-19
За минувшие сутки в Грузии зафиксировали рекордное количество инфицированных коронавирусной инфекцией с начала эпидемии – 554.
Новые данные опубликованы в Worldometers.
Читайте также В Турции начали испытание вакцин от COVID-19 на людях
К сожалению, за прошедшие умерли еще два человека от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество умерших с подтвержденным COVID-19 – 50 пациентов.
Из положительных новостей, 4 244 человека преодолели заболевание и выздоровели, за сутки это количество увеличилось на 252.
Добавим, что сегодня в режиме карантина остаются 5 392 человека, а под наблюдением врачей в стационарах – 836. В гостиничном карантине размещено 1 100 человек с подтвержденным коронавирусом.
Пациенты в группе риска, которые нуждаются в госпитализации при COVID-19 / Инфографика: 24 канала