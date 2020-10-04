За минувшие сутки в Грузии зафиксировали рекордное количество инфицированных коронавирусной инфекцией с начала эпидемии – 554.

Новые данные опубликованы в Worldometers.

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К сожалению, за прошедшие умерли еще два человека от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество умерших с подтвержденным COVID-19 – 50 пациентов.

Из положительных новостей, 4 244 человека преодолели заболевание и выздоровели, за сутки это количество увеличилось на 252.

Добавим, что сегодня в режиме карантина остаются 5 392 человека, а под наблюдением врачей в стационарах – 836. В гостиничном карантине размещено 1 100 человек с подтвержденным коронавирусом.

Пациенты в группе риска, которые нуждаются в госпитализации при COVID-19 / Инфографика: 24 канала