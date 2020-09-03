Раніше лікарі вже знали, що грип може призводити до ускладнень з боку серця. Нове дослідження показало розмах цієї проблеми.

Його провело американські Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) і опублікували в Annals of Internal Medicine.

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Вчені проаналізували дані про 80 ​​тисяч пацієнтів, які були госпіталізовані через грип протягом восьми років.

Грип та ускладнення на серце

Раптові серйозні порушення роботи серця (гостра серцева недостатність або інфаркт міокарда) були зафіксовані у 12% хворих, тобто, в одного з восьми. У пресрелізі зазначено, що ця проблема виявилася серйознішою, ніж вважалося раніше.

Ускладнення з боку серця розвивалися у 5% госпіталізованих з грипом пацієнтів, у яких не було фонових хвороб серцево-судинної системи.

Автори дослідження вважають, що нові дані підкреслюють необхідність ранньої вакцинації від сезонного грипу.

Коронавірус та серце

Також науковці не здивовані, що ускладнення з боку серця з'являються у раніше здорових людей, які перехворіли COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2 може викликати запалення, яке здатне призводити до пошкодження різних органів, серце не є винятком. Запалення робить серце вразливим до важких навантажень.