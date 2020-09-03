Грип частіше дає небезпечні ускладнення, ніж вважалось раніше
Раніше лікарі вже знали, що грип може призводити до ускладнень з боку серця. Нове дослідження показало розмах цієї проблеми.
Його провело американські Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) і опублікували в Annals of Internal Medicine.
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Вчені проаналізували дані про 80 тисяч пацієнтів, які були госпіталізовані через грип протягом восьми років.
Грип та ускладнення на серце
Раптові серйозні порушення роботи серця (гостра серцева недостатність або інфаркт міокарда) були зафіксовані у 12% хворих, тобто, в одного з восьми. У пресрелізі зазначено, що ця проблема виявилася серйознішою, ніж вважалося раніше.
Ускладнення з боку серця розвивалися у 5% госпіталізованих з грипом пацієнтів, у яких не було фонових хвороб серцево-судинної системи.
Автори дослідження вважають, що нові дані підкреслюють необхідність ранньої вакцинації від сезонного грипу.
Коронавірус та серце
Також науковці не здивовані, що ускладнення з боку серця з'являються у раніше здорових людей, які перехворіли COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2 може викликати запалення, яке здатне призводити до пошкодження різних органів, серце не є винятком. Запалення робить серце вразливим до важких навантажень.
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