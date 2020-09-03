Ранее врачи уже знали, что грипп может приводить к осложнениям со стороны сердца. Новое исследование показало размах этой проблемы.

Его провели американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и опубликовали в Annals of Internal Medicine.

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Ученые проанализировали данные о 80 тысячах пациентов, которые были госпитализированы из-за гриппа в течение восьми лет.

Грипп и осложнения на сердце

Внезапные серьезные нарушения работы сердца (острая сердечная недостаточность или инфаркт миокарда) были зафиксированы у 12% больных, то есть, у одного из восьми. В пресс-релизе указано, что эта проблема оказалась серьезнее, чем считалось ранее.

Осложнения со стороны сердца развивались у 5% госпитализированных с гриппом пациентов, у которых не было фоновых болезней сердечно-сосудистой системы.

Авторы исследования считают, что новые данные подчеркивают необходимость ранней вакцинации от сезонного гриппа.

Коронавирус и сердце

Также ученые не удивлены, что осложнения со стороны сердца появляются у ранее здоровых людей, переболевших COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2 может вызвать воспаление, которое способно приводить к повреждению различных органов, сердце не является исключением. Воспаление делает сердце уязвимым к тяжелым нагрузкам.