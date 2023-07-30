Може здатися, що людина під гіпнозом стає слухняною маріонеткою, але це не так. Вона, як і раніше, повністю контролює те, що відбувається, пам'ятає сеанс і може в будь-який момент його зупинити.

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Як відбувається гіпноз

Перед початком сеансу гіпнозу фахівець визначає мету сенсу: гіпнотерапевт повинен знати, якого результату чекає людина. Потім фахівець розповість, як виглядатиме сам процес. Існує кілька підходів :

Чотириступінчаста індукція. Спочатку людина заплющує очі, потім уявляє, що повіки важкі. Після цього намагається їх відкрити, але концентрується на тому, що нічого не вийде. І останній крок – розслаблює очі, а потім і все тіло.

Фіксація погляду. Людина повністю концентрується на якомусь предметі та утримує увагу, доки повіки не стануть важкими і не почнуть опускатися.

Техніка опускання руки. Людина піднімає руку і тримає її паралельно до підлоги, повністю концентруючись на одному пальці. Процес триває доти, доки рука не стане важкою і не почне опускатися. Потім вага поширюється на все тіло, очі заплющуються і починається сеанс гіпнозу.

Образи. Основою техніки стає уява. Людина уявляє заспокійливі образи і поступово починає в них занурюватись.

При будь-якому вигляді сеансу фахівець говоритиме з вами спокійним тоном, описуватиме ваші почуття, відчуття та образи, які потрібно уявляти. Такий підхід допомагає сконцентруватися та розслабитися.

Коли розум відкривається для навіювання, фахівець починає формувати позитивні образи та установки, іноді малюючи картину перемоги чи успішно досягнуту мету. Наприкінці сеансу людина може самостійно вийти з гіпнозу або фахівець м'яко та поступово допоможе повернутися у звичний стан.

Успіх завжди залежить від двох важливих факторів. Перший – це індивідуальна схильність людини до навіювання. Деякі люди важко піддаються гіпнозу. І другий фактор – це довіра до спеціаліста. Людина не зможе повністю розслабитися, якщо не відчує себе у безпеці.

Коли застосовують гіпноз

Щодо боротьби з тривожністю гіпнотерапію вважають дієвим методом. Вона нерідко застосовується разом із когнітивно-поведінковою терапією (КПТ). Під час КПТ психолог чи психотерапевт з допомогою розмов допомагає впоратися з низкою емоційних та психологічних проблем. Гіпнотерапія може допомогти підвищити ефект від зустрічей та прискорити результат.

Вчені також розробили систему гіпнотерапії на лікування чи полегшення симптомів при синдромі подразненого кишечника (СРК). Курс гіпнотерапії пройшли 1000 добровольців віком від 17 до 91 року. Результат виявився успішним у 76% випадків. Крім симптомів СРК та больових відчуттів гіпнотерапія допомогла деяким добровольцям впоратися з тривожністю та депресією.

Одне невелике дослідження показало, що гіпноз може замінити загальну анестезію для дітей під час поверхневої операції. В експерименті брали участь 60 дітей віком від 7 до 16 років. Одній групі дітей робили наркоз, а іншій застосовували гіпноз.

Гіпноз виявився успішним у всіх випадках, окрім одного. Зазначається, що дітей із групи гіпнозу швидше виписали з лікарні. Проте учасники обох груп описували силу больових відчуттів однаково.

Наскільки безпечний гіпноз

Попри те, що терапевтичний гіпноз заведено вважати безпечним, у нього можуть бути побічні реакції:

запаморочення або біль голови;

нудота;

підвищена тривожність;

сонливість;

проблеми зі сном.

Тому будь-який сеанс гіпнотерапії має проводити спеціаліст.

Якщо ви вирішили спробувати гіпнотерапію, для початку проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Будьте готові до того, що вам не підійде гіпноз. І пам'ятайте, гіпнотерапія ㅡ це лише додатковий спосіб лікування.