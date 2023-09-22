Що таке гібридні продукти

Тобто, наприклад, мул – це гібрид коня та віслюка, а рослина з гарною назвою тритикале – гібрид жита та пшениці. Правда, м'ясо мулів зазвичай не використовується як їжа, а тритикале хоч і використовується, але йде в основному на корм худобі. Але є такі гібридні продукти, які можуть потрапити на стіл до людини.

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З одним із них ви, можливо, вже стикалися – це жовтий кавун. Він вийшов у результаті численних схрещувань дикого кавуна, чия блідо-жовта м'якоть не мала особливого смаку, та інших сортів кавуна, які привнесли насолоду і соковитість.

Існують гібридні рослини, які привертають увагу не так покупців у магазині, як агрономів, – це особливі види кукурудзи, пшениці та рису. Вони спеціально виведені, щоб давати більший урожай.

І такі злакові рослини і кавуни без кісточок належать до внутрішньовидових гібридів, тобто вони отримані в результаті схрещування рослин, що належать одному виду. Але є й міжвидові рослинні гібриди, наприклад:

одиномалина Тайберрі (ожина + малина);

апріум (слива + абрикос);

йошта (смородина + аґрус).

Крім того, помело (або ж Citrus maxima) є таким собі батьківським видом для багатьох інших цитрусових. Тобто відомий нам апельсин – це гібрид помело і мандарина.

Гібридні м'ясні продукти

Популярність зараз набирають так звані гібридні м'ясні продукти – до їхнього складу, поряд з м'ясними, входять рослинні компоненти (овочі чи фрукти). У результаті виходить їжа, багата як білком, і клітковиною, і навіть іншими корисними нутрієнтами. За твердженням виробників, такі продукти мають смак м'яса – це може бути важливо для людей, які намагаються обмежити м'ясо в раціоні, але не можуть відмовитися від нього повністю.

Строго кажучи, такі м'ясні продукти не гібридні, адже виходять вони шляхом простого змішування компонентів складу, а не схрещування різних організмів.

Користь гібридних продуктів

Якщо говорити про гібридні рослинні продукти, то користь від них така сама, як і від звичних овочів та фруктів. Вони є джерелами клітковини, вітамінів та мінералів.

Використання гібридних злакових культур (рису, пшениці, кукурудзи) дозволяє фермерам зібрати великі врожаї з тієї ж площі землі і, отже, робить продукти на основі цих злаків доступнішими кінцевому споживачеві.

Зустрічаються твердження у тому, що у гібридних рослинах міститься більше корисних речовин, ніж у звичайних. Згідно з іншою точкою зору, харчова цінність гібридів може бути, навпаки, нижчою, адже їхні творці зазвичай культивують інші властивості – стійкість до шкідників або холодів, розмір, колір або форму.

Поки немає точних даних про середній вміст корисних речовин у гібридних продуктах, тим більше вони можуть варіювати у широких межах.