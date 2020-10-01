Вчені пов'язали наявність генів неандертальців у деяких людей з важким перебігом коронавірусної інфекції.

Влітку вчені провели дослідження, яке демонструє, що комбінація генів неандертальців може бути пов'язана з важким перебігом коронавірусу. У Європі цю комбінацію мають близько 16% населення, повідомляє DW.

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Сучасні люди успадкували цю варіацію генів від неандертальців, коли їхні предки вступали з ними в контакт приблизно 60 000 років тому.

Ймовірність, що люди, які успадкували ці гени, у випадку інфікування коронавірусом потребуватимуть штучної вентиляції легенів – в три рази вище,

– заявив співробітник Інституту Макс Планк.

Втім, причину такого зв'язку вчені поки що не можуть пояснити. Для цього необхідно провести більше досліджень.

Вчені порівнювали різні генні кластери й прийшли до висновку, що комбінації, які можуть ускладнити перебіг COVID-19, найчастіше зустрічається в Південній Азії. Гени неандертальців мають близько половини населення цього регіону, а з жителів Бангладешу – 63%.