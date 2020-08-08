Виявилося, що наші предки схрещувалися не лише з неандертальцями, як вважалося раніше. Нова методика аналізу геному встановила, що сучасні люди мають частинки ДНК іншого невідомого пращура.

До нині вважали, що ДНК сучасних людей містить сліди неандертальців і денисівської людини (від 2% до 4% кожного виду в залежності від родової лінії й етнічного походження конкретної особи). Але виявилося, що наші пращури схрещувалися ще з якимось невідомим видом. Дослідження про це опубліковане у Phys.org.

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Приблизно 50 000 років тому група людей мігрувала з Африки, після чого зустрілася в Євразії з неандертальцями. Це залишило слід у ДНК сучасних людей. Втім, це не єдиний випадок, коли предки вступали в сексуальні контакти з іншим видом людей. Секвенування геномів неандертальців та групи денисівської людини показало, що схрещування відбувалися неодноразово.

Вчені з США розробили алгоритм аналізу геномів ARGweaver-D, який ідентифікує сегменти ДНК. Новий алгоритм здатен ідентифікувати сегменти, які потрапили в геном людини внаслідок схрещування з іншими видами, навіть якщо це відбувалося тисячі років тому. Під час дослідження вчені застосували алгоритм до геному двох неандертальців, однієї денисівської людини й двох людей, які жили в Африці.

ARGweaver-D показав, що 3% геному неандертальців з'явилися від древніх людей, а схрещування сталося приблизно від 200 до 300 тисяч років тому.

Натомість 1% геному денисівської людини, швидше за все, виник в результаті схрещування з невідомим родичем. Можливо, це була Homo erectu. Приблизно 15% цих древніх сегментів в геномі передалися сучасним людям.