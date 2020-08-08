Оказалось, что наши предки скрещивались не только с неандертальцами, как считалось ранее. Новая методика анализа генома установила, что современные люди имеют частицы ДНК другого неизвестного предка.

До сих пор считали, что ДНК современных людей содержит следы неандертальцев и денисовского человека (от 2% до 4% каждого вида в зависимости от родовой линии и этнического происхождения конкретного лица). Но оказалось, что наши предки скрещивались еще с каким-то неизвестным видом. Исследование об этом опубликовано в Phys.org.

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Примерно 50 тысяч лет назад группа людей мигрировала из Африки, после чего встретилась в Евразии с неандертальцами. Это оставило след в ДНК современных людей. Впрочем, это не единственный случай, когда предки вступали в сексуальные контакты с другим видом людей. Секвенирование геномов неандертальцев и группы денисовского человека показало, что скрещивания происходили неоднократно.

Ученые из США разработали алгоритм анализа геномов ARGweaver-D, который идентифицирует сегменты ДНК. Новый алгоритм способен идентифицировать сегменты, попавшие в геном человека вследствие скрещивания с другими видами, даже если это происходило тысячи лет назад. В ходе исследования ученые применили алгоритм к геному двух неандертальцев, одного денисовского человека и двух людей, которые жили в Африке.

ARGweaver-D показал, что 3% генома неандертальцев появились от древних людей, а скрещивание произошло примерно от 200 до 300 тысяч лет назад.

Зато 1% генома денисовского человека, скорее всего, возник в результате скрещивания с неизвестным родственником. Возможно, это была Homo erectu. Примерно 15% этих древних сегментов в геноме передались современным людям.