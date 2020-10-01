Ученые связали наличие генов неандертальцев у некоторых людей с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

Летом ученые провели исследование, которое демонстрирует, что комбинация генов неандертальцев может быть связана с тяжелым течением коронавируса. В Европе эту комбинацию имеют около 16% населения, сообщает DW.

К теме У современных людей обнаружили ДНК неизвестных предков

Современные люди унаследовали эту вариацию генов от неандертальцев, когда их предки вступали с ними в контакт примерно 60 000 лет назад.

Вероятность того, что люди, унаследовавшие эти гены, в случае заражения коронавирусом потребуют искусственной вентиляции легких – в три раза выше,

– заявил сотрудник института Макс Планк.

Впрочем, причину такой связи ученые пока не могут объяснить. Для этого необходимо провести больше исследований.

Ученые сравнивали различные генные кластеры и пришли к выводу, что комбинации, которые могут осложнить течение COVID-19, чаще всего встречается в Южной Азии. Гены неандертальцев имеют около половины населения этого региона, а из жителей Бангладеша – 63%.