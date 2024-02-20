Червоні плями на шкірі і не тільки: що таке гемангіоми та чи можна їх вилікувати

Гемангіома – це доброякісна пухлина, спричинена аномальним ростом кровоносних судин. Вона виглядає як еластична шишка або плоска червона пляма. Точна причина розвитку гемангіом невідома.

Гемангіоми можуть виникати на будь-якій ділянці тіла, але найчастіше – на обличчі та шиї. Зазвичай пухлина з'являється при народженні або в перші пів року життя і сама зникає до 5 – 10 років. Але трапляються випадки, коли гемангіома утворюється і в людей похилого віку.

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Розрізняють два типи гемангіом:

Капілярні гемангіоми розташовуються у зовнішніх шарах шкіри.

Кавернозні гемангіоми розташовуються у глибших шарах шкіри, навколо очей або у внутрішніх органах.

Симптоми гемангіом

Гемангіоми – опуклі утворення червонувато-фіолетового кольору, що виступають на шкірі. Зазвичай батьки помічають на шкірі дитини пляму, яка поступово збільшується у розмірі.

Капілярні гемангіоми не болять, але через те, що вони виділяються на шкірі, їх можна пошкодити. У разі травми слід обробити її, як будь-яку іншу рану.

Кавернозні гемангіоми можуть викликати біль залежно від їхнього розташування, особливо якщо вони розташовані в м'язах або кістках.

Якщо гемангіома розташована біля ока, це може перешкодити його нормальному розвитку, що призведе до проблем із зором, включаючи амбліопію та глаукому.

Лікування гемангіом

Лікування гемангіоми залежить від локалізації, розміру та тяжкості ураження. Більшість капілярних гемангіом минають самостійно без лікування. Але за гемангіомами біля ока потрібно стежити, щоб переконатися, що вони не викликають проблем із зором.

Терапія. Як терапію першої лінії призначають бета-блокатор – пропранолол. Для лікування невеликих уражень використовують кортикостероїди, вони звужують кровоносні судини гемангіоми.

Лазерне лікування. Лазер може зупинити зростання, зменшити розмір або освітлити колір поверхневих гемангіом.

Операція. Більшість гемангіом не потребує хірургічного втручання. Але якщо вони шкодять візуальному розвитку дитини, операція необхідна.