У Франції за минулу добу виявили 13 498 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією – новий рекорд кількості інфікувань COVID-19. Загалом в країні зафіксували понад 442 тисячі підтверджених випадків.

Попередній рекорд підтвердили 11 вересня, коли у Франції зафіксували 9 834 випадки зараження. Ці дані опублікував Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

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Загалом з початку епідемії коронавірусу у Франції зареєстровано 467 614 випадків інфікування. На жаль, від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 31 257 осіб. Натомість одужали 92,7 тисячі пацієнтів.

Франція є однією з найбільш уражених коронавірусом країн Європи та займає 12 місце у світовому рейтингу країн з найгіршими показниками інфікування COVID-19.

Додамо, що на сьогодні у Франції заборонені масові зібрання людей, а також діє масковий режим у навчальних закладах та в офісах.



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