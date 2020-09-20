Во Франции за минувшие сутки обнаружили 13 498 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – новый рекорд количества инфицирований COVID-19. В целом в стране зафиксировали более 442 тысяч подтвержденных случаев.

Предыдущий рекорд подтвердили 11 сентября, когда во Франции зафиксировали 9 834 случая заражения. Эти данные опубликовал Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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Всего с начала эпидемии коронавируса во Франции зарегистрировано 467 614 случаев инфицирования. К сожалению, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 31 257 человек. Зато выздоровели 92,7 тысячи пациентов.

Франция является одной из наиболее пораженных коронавирусом стран Европы и занимает 12 место в мировом рейтинге стран с худшими показателями инфицирования COVID-19.

Добавим, что на сегодня во Франции запрещены массовые собрания людей, а также действует масочный режим в учебных заведениях и в офисах.



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