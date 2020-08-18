У Франції вирішили зробити обов'язковим носіння маски на обличчі на робочих місцях, за винятком окремих офісів, де їх можна буде знімати.

Про це заявила міністр праці Елізабет Борне, повідомляє Європейська правда з посиланням на Le Figaro.

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Такий обов'язок французьких працівників буде до кінця серпня – маску слід буде носити в коридорах, роздягальнях, у відкритих приміщеннях офісів і під час зустрічей.

Без масок можна буде перебувати тільки в приватних офісах, де людина не контактує з іншими людьми.

Уряд країни вирішив, що оплачувати засоби індивідуального захисту людей на робочих місцях повинні роботодавці.

Та все ж віддалена робота в пріоритеті.

Останніми днями у Франції сплески нових випадків коронавірусу, особливо у густонаселених районах Парижа та Марселя.

Станом на 18 серпня в країні зареєстрували 256 тисяч 534 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, з них видужали вже понад 30 тисяч людей. Кількість жертв COVID-19 у Франції сягнула 84 тисячі 214.