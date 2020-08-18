Во Франции решили сделать обязательным ношение маски на лице на рабочих местах, за исключением отдельных офисов, где их можно будет снимать.

Об этом заявила министр труда Элизабет Борне, сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

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Такая обязанность у французских работников будет до конца августа – маску нужно будет носить в коридорах, раздевалках, в открытых помещениях офисов и во время встреч.

Без масок можно будет находиться только в частных офисах, где человек не контактирует с другими людьми.

Правительство страны решило, что оплачивать средства индивидуальной защиты людей на рабочих местах должны работодатели.

И все же удаленная работа в приоритете.

В последние дни во Франции всплески новых случаев коронавируса, особенно в густонаселенных районах Парижа и Марселя.

По состоянию на 18 августа в стране зарегистрировали 256 тысяч 534 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них выздоровели уже более 30 тысяч человек. Число жертв COVID-19 во Франции достигло 84 тысяч 214.