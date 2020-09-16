Філарет одужав від коронавірусу та почувається добре
Почесний патріарх Філарет одужав від коронавірусу, його результат тесту на COVID-19 – негативний.
Про це повідомила пресслужба УПЦ КП.
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Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет одужав від хвороби. Патріарх Філарет отримав негативний результат тесту на COVID-19, який свідчить про те, що коронавірус подолано,
– йдеться у повідомленні.
Філарет добре себе почуває, його виписали з лікарні і наразі він перебуває у своїй резиденції в Київській патріархії.
Як інфікувався Філарет
Хворобу в патріарха виявили під час планового тестування. Лише напередодні Філарет проводив богослужіння у Володимирському кафедральному соборі міста Києва.
У Філарета також було запалення легенів внаслідок інфікування коронавірусом.
До слова, за час пандемії коронавірусу патріарх Філарет відзначився скандалом. Він заявив, що причиною коронавірусу стали одностатеві шлюби.Така заява викликала неоднозначну реакцію в суспільстві.
Важливе про Філарета
- Філарет (в миру: Михайло Антонович Денисенко) – один з найбільш відомих українських церковних діячів. Протягом 23 років – з 1995 до 2018 він був патріархом Київським і всієї Русі-України. З 2018 року – почесний патріарх ПЦУ і всієї Русі-України.
- Спершу він був одним з учасників творення Православної церкви України, але згодом у нього почався конфлікт з ПЦУ. Попри об'єднання церков Філарет заявив, що УПЦ КП "досі існує". Він звинувачував Епіфанія і Петра Порошенка в брехні під час створення церкви.