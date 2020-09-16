Почесний патріарх Філарет одужав від коронавірусу, його результат тесту на COVID-19 – негативний.

Про це повідомила пресслужба УПЦ КП.

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Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет одужав від хвороби. Патріарх Філарет отримав негативний результат тесту на COVID-19, який свідчить про те, що коронавірус подолано,

– йдеться у повідомленні.

Філарет добре себе почуває, його виписали з лікарні і наразі він перебуває у своїй резиденції в Київській патріархії.

Як інфікувався Філарет

Хворобу в патріарха виявили під час планового тестування. Лише напередодні Філарет проводив богослужіння у Володимирському кафедральному соборі міста Києва.

У Філарета також було запалення легенів внаслідок інфікування коронавірусом.

До слова, за час пандемії коронавірусу патріарх Філарет відзначився скандалом. Він заявив, що причиною коронавірусу стали одностатеві шлюби.Така заява викликала неоднозначну реакцію в суспільстві.

Важливе про Філарета