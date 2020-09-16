Почетный патриарх Филарет выздоровел от коронавируса, его результат теста на COVID-19 – отрицательный.

Об этом сообщила пресс-служба УПЦ КП.

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Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет оправился от болезни. Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен,

– говорится в сообщении.

Филарет хорошо себя чувствует, его выписали из больницы и сейчас он находится в своей резиденции в Киевской патриархии.

Как заразился Филарет

Болезнь у патриарха обнаружили во время планового тестирования. Лишь накануне Филарет проводил богослужение во Владимирском кафедральном соборе Киева.

У Филарета также было воспаление легких вследствие инфицирования коронавирусом.

К слову, за время пандемии коронавируса патриарх Филарет отличился скандалом. Он заявил, что причиной коронавируса стали однополые браки. Такое заявление вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Важное о Филарета