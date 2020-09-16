Филарет выздоровел от коронавируса и чувствует себя хорошо
Почетный патриарх Филарет выздоровел от коронавируса, его результат теста на COVID-19 – отрицательный.
Об этом сообщила пресс-служба УПЦ КП.
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Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет оправился от болезни. Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен,
– говорится в сообщении.
Филарет хорошо себя чувствует, его выписали из больницы и сейчас он находится в своей резиденции в Киевской патриархии.
Как заразился Филарет
Болезнь у патриарха обнаружили во время планового тестирования. Лишь накануне Филарет проводил богослужение во Владимирском кафедральном соборе Киева.
У Филарета также было воспаление легких вследствие инфицирования коронавирусом.
К слову, за время пандемии коронавируса патриарх Филарет отличился скандалом. Он заявил, что причиной коронавируса стали однополые браки. Такое заявление вызвало неоднозначную реакцию в обществе.
Важное о Филарета
- Филарет (в миру: Михаил Антонович Денисенко) – один из самых известных украинских церковных деятелей. В течение 23 лет – с 1995 по 2018 год он был патриархом Киевским и всея Руси-Украины. С 2018 года – почетный патриарх ПЦУ и всея Руси-Украины.
- Сначала он был одним из участников создания Православной церкви Украины, но впоследствии у него начался конфликт с ПЦУ. Несмотря на объединение церквей Филарет заявил, что УПЦ КП "до сих пор существует". Он обвинял Епифания и Петра Порошенко во лжи при создании церкви.