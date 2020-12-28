У Національній академії наук України пояснили причини спаду епідемії коронавірусу в Україні. Зокрема, люди почали розуміти небезпеку та дотримуються рекомендацій спеціалістів.

Причини спаду захворюваності на COVID-19 в Україні прокоментував "РБК-Україна" академік НАН Сергій Комісаренко.

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Справа у самому вірусі

За його словами, основний чинник – це поведінка самого вірусу: він то більш контагіозний, то менш контагіозний.

Наразі немає новин про те, що вірус стає більш чи менш летальним, що він спричиняє жорсткіший чи легший перебіг захворювання.

Його поведінка щодо перебігу захворювання поки що не змінилася. Але його контагіозність змінюється,

– пояснив Комісаренко.

Науковець вважає, що в Україні є штам коронавірусу, який не такий контагіозний, як віруси в інших країнах на заході Європи.

Довідка. Контагіозність (заразливість) – виділення збудника з організму хворого чи носія і його поширення через довкілля та проникнення у сприйнятливий організм.

Дотримання карантину теж дає результат

Однак, на думку Комісаренка, є ще одна причина спаду епідемії коронавірусу.

Це те, що наші люди поступово починають розуміти небезпечність вірусу та захворювання COVID-19, яке він викликає, і починають більш ретельно виконувати рекомендації карантину,

– пояснив науковець.

Та додав, що люди частіше використовують маски, миють руки та дотримують правил соціальної дистанції.

Важливо! Останнім часом в Україні щодня фіксують все менше заражень коронавірусом. Зокрема, 27 грудня недугу підтвердили у 4 385 українців.