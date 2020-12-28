Станом на 28 грудня добовий приріст хворих на коронавірус в Україні становить 4 385. Зокрема, захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник.

Добова статистика

Також за минулу добу госпіталізації потребували 1 588 людей з діагнозом COVID-19, або підозрою на хворобу. Від ускладнень недуги померли 75 хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Натомість видужали від учора від коронавірусу 7 191 мешканець України.

Ситуація з тестуванням на COVID-19

За добу неділі, 27 грудня лабораторії провели 15 332 тестувань, зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107. Загалом українські лабораторії здійснили 5 485 214 ПЛР-тестувань.

Темпи поширення коронавірусу: Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 030 374 людини. Станом на 28 грудня з них одужали – 665 729 осіб. Відомо, що коронавірус забрав життя 17 849 пацієнтів.

Кількість інфікованих коронавірусом в областях України

м. Київ – 108 055 випадків;

Вінницька область – 22 008 випадків;

Волинська область – 32 537 випадків;

Дніпропетровська область – 57 196 випадків;

Донецька область – 35 188 випадків;

Житомирська область – 38 545 випадків;

Закарпатська область – 27 879 випадків;

Запорізька область – 52 175 випадків;

Івано-Франківська область – 42 894 випадки;

Київська область – 57 614 випадків;

Кіровоградська область – 8 234 випадки;

Луганська область – 10 013 випадків;

Львівська область – 60 005 випадків;

Миколаївська область – 29 878 випадків;

Одеська область – 69 134 випадки;

Полтавська область – 34 843 випадки;

Рівненська область – 40 332 випадки;

Сумська область – 40 129 випадків;

Тернопільська область – 33 540 випадків;

Харківська область – 67 991 випадок;

Херсонська область – 17 193 випадки;

Хмельницька область – 38 408 випадків;

Черкаська область – 37 856 випадків;

Чернівецька область – 39 515 випадків;

Чернігівська область – 29 212 випадків.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу