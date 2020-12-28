4 тисячі українців захворіли на коронавірус за добу: статистика в областях
Станом на 28 грудня добовий приріст хворих на коронавірус в Україні становить 4 385. Зокрема, захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник.
Добова статистика
Також за минулу добу госпіталізації потребували 1 588 людей з діагнозом COVID-19, або підозрою на хворобу. Від ускладнень недуги померли 75 хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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Натомість видужали від учора від коронавірусу 7 191 мешканець України.
Ситуація з тестуванням на COVID-19
За добу неділі, 27 грудня лабораторії провели 15 332 тестувань, зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107. Загалом українські лабораторії здійснили 5 485 214 ПЛР-тестувань.
Кількість інфікованих коронавірусом в областях України
- м. Київ – 108 055 випадків;
- Вінницька область – 22 008 випадків;
- Волинська область – 32 537 випадків;
- Дніпропетровська область – 57 196 випадків;
- Донецька область – 35 188 випадків;
- Житомирська область – 38 545 випадків;
- Закарпатська область – 27 879 випадків;
- Запорізька область – 52 175 випадків;
- Івано-Франківська область – 42 894 випадки;
- Київська область – 57 614 випадків;
- Кіровоградська область – 8 234 випадки;
- Луганська область – 10 013 випадків;
- Львівська область – 60 005 випадків;
- Миколаївська область – 29 878 випадків;
- Одеська область – 69 134 випадки;
- Полтавська область – 34 843 випадки;
- Рівненська область – 40 332 випадки;
- Сумська область – 40 129 випадків;
- Тернопільська область – 33 540 випадків;
- Харківська область – 67 991 випадок;
- Херсонська область – 17 193 випадки;
- Хмельницька область – 38 408 випадків;
- Черкаська область – 37 856 випадків;
- Чернівецька область – 39 515 випадків;
- Чернігівська область – 29 212 випадків.
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