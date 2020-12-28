По состоянию на 28 декабря суточный прирост больных коронавирусом в Украине составляет 4 385. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник.

Суточная статистика

Также за минувшие сутки в госпитализации нуждались 1 588 человек с диагнозом COVID-19, или подозрением на болезнь. От осложнений недуга умерли 75 больных. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Выздоровел со вчерашнего дня от коронавируса 7 191 житель Украины.

Ситуация с тестированием на COVID-19

За сутки воскресенья, 27 декабря лаборатории провели 15 332 тестирований, в частности методом ПЦР – 12 225, методом ИФА – 3 107. В целом украинские лаборатории осуществили 5 485 214 ПЦР-тестов.

Темпы распространения коронавируса:

С начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 030 374 человека.

По состоянию на 28 декабря из них выздоровели – 665 729 человек.

Известно, что коронавирус унес жизни 17 849 пациентов.

Количество инфицированных коронавирусом в областях Украины