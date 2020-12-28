4 тысячи украинцев заболели коронавирусом за сутки: статистика в областях
По состоянию на 28 декабря суточный прирост больных коронавирусом в Украине составляет 4 385. В частности, заболели 196 детей и 141 медработник.
Суточная статистика
Также за минувшие сутки в госпитализации нуждались 1 588 человек с диагнозом COVID-19, или подозрением на болезнь. От осложнений недуга умерли 75 больных. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Выздоровел со вчерашнего дня от коронавируса 7 191 житель Украины.
Ситуация с тестированием на COVID-19
За сутки воскресенья, 27 декабря лаборатории провели 15 332 тестирований, в частности методом ПЦР – 12 225, методом ИФА – 3 107. В целом украинские лаборатории осуществили 5 485 214 ПЦР-тестов.
Количество инфицированных коронавирусом в областях Украины
- г. Киев – 108 055 случаев;
- Винницкая область – 22 008 случаев;
- Волынская область – 32 537 случаев;
- Днепропетровская область – 57 196 случаев;
- Донецкая область – 35 188 случаев;
- Житомирская область – 38 545 случаев;
- Закарпатская область – 27 879 случаев;
- Запорожская область – 52 175 случаев;
- Ивано-Франковская область – 42 894 случая;
- Киевская область – 57 614 случаев;
- Кировоградская область – 8 234 случая;
- Луганская область – 10 013 случаев;
- Львовская область – 60 005 случаев;
- Николаевская область – 29 878 случаев;
- Одесская область – 69 134 случая;
- Полтавская область – 34 843 случая;
- Ровненская область – 40 332 случая;
- Сумская область – 40 129 случаев;
- Тернопольская область – 33 540 случаев;
- Харьковская область – 67 991 случай;
- Херсонская область – 17 193 случая;
- Хмельницкая область – 38 408 случаев;
- Черкасская область – 37 856 случаев;
- Черновицкая область – 39 515 случаев;
- Черниговская область – 29 212 случаев.
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