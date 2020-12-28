Эпидемия COVID-19 в Украине пошла на спад: в НАН назвали причину
В Национальной академии наук Украины объяснили причины спада эпидемии коронавируса в Украине. В частности, люди начали понимать опасность и следуют рекомендациям специалистов.
Причины спада заболеваемости COVID-19 в Украине прокомментировал "РБК-Украина" академик НАН Сергей Комиссаренко.
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Дело в самом вирусе
По его словам, основной фактор – это поведение самого вируса: он то более контагиозный, то менее контагиозный.
Пока нет новостей о том, что вирус становится более или менее летальным, что он вызывает более жесткое или легкое течение заболевания.
Его поведение в течении заболевания пока не изменилось. Но его контагиозность меняется,
– пояснил Комиссаренко.
Ученый считает, что в Украине есть штамм коронавируса, который не такой контагиозный, как вирусы в других странах на западе Европы.
Соблюдение карантина тоже дает результат
Однако, по мнению Комиссаренко, есть еще одна причина спада эпидемии коронавируса.
Это то, что наши люди постепенно начинают понимать опасность вируса и заболевания COVID-19, которое он вызывает, и начинают более тщательно выполнять рекомендации карантина,
– пояснил ученый.
И добавил, что люди чаще используют маски, моют руки и соблюдают правила социальной дистанции.
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