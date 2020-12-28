В Национальной академии наук Украины объяснили причины спада эпидемии коронавируса в Украине. В частности, люди начали понимать опасность и следуют рекомендациям специалистов.

Причины спада заболеваемости COVID-19 в Украине прокомментировал "РБК-Украина" академик НАН Сергей Комиссаренко.

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Дело в самом вирусе

По его словам, основной фактор – это поведение самого вируса: он то более контагиозный, то менее контагиозный.

Пока нет новостей о том, что вирус становится более или менее летальным, что он вызывает более жесткое или легкое течение заболевания.

Его поведение в течении заболевания пока не изменилось. Но его контагиозность меняется,

– пояснил Комиссаренко.

Ученый считает, что в Украине есть штамм коронавируса, который не такой контагиозный, как вирусы в других странах на западе Европы.

Справка. Контагиозность (заразительность) – выделение возбудителя из организма больного или носителя и его распространение через окружающую среду и проникновение в восприимчивый организм.

Соблюдение карантина тоже дает результат

Однако, по мнению Комиссаренко, есть еще одна причина спада эпидемии коронавируса.

Это то, что наши люди постепенно начинают понимать опасность вируса и заболевания COVID-19, которое он вызывает, и начинают более тщательно выполнять рекомендации карантина,

– пояснил ученый.

И добавил, что люди чаще используют маски, моют руки и соблюдают правила социальной дистанции.

Важно! В последнее время в Украине ежедневно фиксируют все меньше заражений коронавирусом. В частности, 27 декабря недуг подтвердили в 4 385 украинцев.