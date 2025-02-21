Епідемічна ситуація в Україні: Ляшко назвав тривожну тенденцію

З початку епідемічного сезону, який стартував наприкінці 2024 року, в Україні на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, включно з коронавірусом, захворіли майже 2,5 мільйона людей.

Таку інформацію повідомив в ефірі телемарафону міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, про що передає 24 Канал.

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Епідемічна ситуація в Україні

Віктор Ляшко "З початку цього періоду захворіли вже близько 2,5 мільйонів людей на грип, ГРВІ та COVID-19. Якщо порівняти з попереднім епідемічним сезоном 2023 – 2024 років, то це приблизно на 15% менше. Проте цього року ми зіткнулися з однією тривожною тенденцією – зростанням кількості госпіталізацій"

За даними міністра, наразі в українських лікарнях перебуває близько 6 тисяч хворих на ГРВІ, з яких 10% потребують інтенсивної терапії.

"Наша головна мета – постійно відстежувати епідеміологічну ситуацію та контролювати завантаженість лікарняних ліжок, щоб мати змогу оперативно надавати медичну допомогу кожному, хто її потребує", – зазначив глава МОЗ.

Щодо високої кількості госпіталізацій, Ляшко пояснив, що це пов’язано з ускладненнями, які можуть виникати через ГРВІ, особливо серед невакцинованих осіб від грипу та коронавірусу.

Що робити коли змушують платити

Крім того, міністр закликав звертати увагу на випадки, коли в лікарнях немає потрібних медикаментів, або якщо пацієнтів направляють на платні рентгенівські чи КТ-дослідження. У таких ситуаціях потрібно телефонувати на гарячу лінію МОЗ за номером 0800505201 або звертатися до НСЗУ за телефоном 1677.

"У рамках програми медичних гарантій МОЗ забезпечує лікарні всіма необхідними препаратами та ресурсами для реагування на надзвичайні ситуації, зокрема епідемічного характеру. Всі заклади охорони здоров’я зобов’язані мати тримісячний запас основних медикаментів. Якщо десь трапляються проблеми, які не відповідають цим вимогам, повідомляйте нам, і ми знайдемо шляхи вирішення", – запевнив Ляшко.