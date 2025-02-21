Такую информацию сообщил в эфире телемарафона министр здравоохранения Виктор Ляшко, о чем передает 24 Канал.

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Эпидемическая ситуация в Украине

Виктор Ляшко "С начала этого периода заболели уже около 2,5 миллионов человек гриппом, ОРВИ и COVID-19. Если сравнить с предыдущим эпидемическим сезоном 2023 – 2024 годов, то это примерно на 15% меньше. Однако в этом году мы столкнулись с одной тревожной тенденцией – ростом количества госпитализаций"

По данным министра, сейчас в украинских больницах находится около 6 тысяч больных ОРВИ, из которых 10% нуждаются в интенсивной терапии.

"Наша главная цель – постоянно отслеживать эпидемиологическую ситуацию и контролировать загруженность больничных коек, чтобы иметь возможность оперативно оказывать медицинскую помощь каждому, кто в ней нуждается", – отметил глава Минздрава.

Относительно высокого количества госпитализаций, Ляшко объяснил, что это связано с осложнениями, которые могут возникать из-за ОРВИ, особенно среди невакцинированных лиц от гриппа и коронавируса.

Что делать когда заставляют платить

Кроме того, министр призвал обращать внимание на случаи, когда в больницах нет нужных медикаментов, или если пациентов направляют на платные рентгеновские или КТ-исследования. В таких ситуациях нужно звонить на горячую линию Минздрава по номеру 0800505201 или обращаться в НСЗУ по телефону 1677.

"В рамках программы медицинских гарантий Минздрав обеспечивает больницы всеми необходимыми препаратами и ресурсами для реагирования на чрезвычайные ситуации, в частности эпидемического характера. Все учреждения здравоохранения обязаны иметь трехмесячный запас основных медикаментов. Если где-то случаются проблемы, которые не соответствуют этим требованиям, сообщайте нам, и мы найдем пути решения", – заверил Ляшко.