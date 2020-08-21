Експерти попереджають, що дефіцит шприців може зірвати програму вакцинування проти COVID-19
Американські експерти попереджають, що недостатня кількість шприців може зірвати потенційну програму щеплень проти коронавірусу. Зокрема, це ймовірно у другій і третій хвилі вже у 2021 році.
Про це пише видання The Guardian.
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Фахівці закликають уряди країн проаналізувати наявність необхідного обладнання. Це потрібно зробити до появи вакцини, яка може бути готова до кінця 2020 року,
Як зазначив прес-секретар компанії Becton, Dickinson&Co (BD) Трой Кіркпатрік, це необхідно зробити до появи вакцини проти коронавірусу.
Водночас чимало фахівців вважають, що компанії зможуть швидко впоратися з цим дефіцитом.
Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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